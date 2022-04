Heategevusliku Sinilille oksjoniga koguti Eesti ja Ukraina veteranide toetuseks 11 811 eurot

Tunnustatud Eesti graafiku Urmas Viigi litograafia „1991“ ostnud Taavi Mandriks on ise juba 27 aasta staažiga kaitseväelane, kaks korda missioonil käinud ning peab sinilillekampaaniat väga oluliseks. “Arvestades hetkel valitsevat olukorda arvan ma, et on ainuõige igal võimalikul moel tunnustada ja toetada veterane. Nii meie mehi, kes on andnud oma elu ja tervise selleks, et meil oleks kõik see, mis meil hetkel on, kui ka relvavendi Ukrainas, kes peavad meie kõigi eest võitlust,” selgitas Mandriks oma osalust heategevuslikul oksjonil.