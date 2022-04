Valitsus kiitis heaks tänavuse lisaeelarve

Peaminister Kaja Kallase sõnul toetab sõjaaja lisaeelarve Eesti riigi ja inimeste toimetulekut Ukraina sõja mõjudega. „Tugevdame kõige laiemas mõttes Eesti julgeolekut ja elanikkonnakaitset. Ühtlasi aitame lisaeelarvega Eesti inimestel mitme kriisi koosmõjul tekkivate tagasilöökidega paremini toime tulla. Oluline on ka see, et lisaeelarvest tehtavad investeeringud aitavad meil saada sõltumatuks vene gaasist. Lisaeelarve tähendab Eesti jaoks igas mõttes tugevamat julgeolekut."

Valitsuse tehtud lisaeelarve otsuste maht on 732 miljonit eurot, sellele lisanduvad maksumõju ja maksutuludest automaatselt sõltuvate kulude muudatused, mille tulemusena on kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute maht kokku 802,9 miljonit eurot.

Lisaeelarve moodustab ligi 2,2 protsenti 2022. aasta rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgsest SKPst. Samas on lisaeelarve mõju eelarvepositsioonile mõnevõrra väiksem kuna toetuste kasutamine toob riigile maksuraha osaliselt tagasi. Mõlemat arvesse võttes on mõju valitsussektori nominaalsele eelarvepositsioonile sel aastal 627 miljonit eurot ehk 1,9 protsenti SKPst.

Esiteks kiitis valitsus heaks ja saadab Riigikogule alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega vähendatakse selle aasta lõpuni eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära Euroopa Liidus lubatud miinimumtasemele, mis on 21 eurot 1000 liitri kohta. Kehtiv aktsiisimäär on 100 eurot 1000 liitri kohta.

Eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada põllumajanduses ja tähtajaliselt ka põlevkivikaevandustes kuni 30. aprillini 2023. Samuti saab eriotstarbelist diislikütust kasutada kutselisel kalapüügil, kus see on aktsiisivabastuse loa alusel aktsiisist vabastatud. Eriotstarbelise diislikütuse hulgimüügihind on 2021. a aprilliga võrreldes tõusnud ligi 85 protsenti. Muudatuse tulemusel võiks hulgimüügihind väheneda kuni 9,48 senti liitri kohta, see tähendab kuni 7 protsenti.