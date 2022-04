Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai ei mõista riigikogu liikme ründavat hoiakut vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni aadressil. «Igasugune alusetu paanika külvamine praeguses julgeolekuolukorras, eriti veel riigikaitselise organisatsiooni aadressil, on lubamatu,» ütles ta.

Pettai sõnas veel, et kuna tegu on riigikaitseobjektiga, ei saa ta öelda, mida tulevikus ehitatavas staabi- ja tagalakompleksis täpselt hoidma hakatakse, kuid ta kinnitas, et suuremates kogustes laskemoona ja lõhkematerjalide ladustamise ja varustamisega tegeleb kaitsevägi, täpsemalt toetuse väejuhatus. «Kui peakski mingil põhjusel realiseeruma kõrgeim risk, siis analoogsed hooned on projekteeritud ja ehitatud nii, et väljapoole midagi ei lenda,» rõhutas Pettai.

*Auhinnakoht maakonna olümpiaadil või tubli tulemus üleeestilisel mõõduvõtul on õpilasele nagu olümpiavõit. See on mõõdupuu, mis näitab, et tema teadmised selles aines on teistest peajagu üle. Sellise meeliülendava tunde nimel on nii mõnigi valmis loobuma vabadest hetkedest sõprade seltsis ning pühendama tunde raamatute ja teadusartiklite lugemisele.

Niisuguste edumeelsete õpilaste osa on viimastel aastatel silmapaistavalt suur olnud just Türi ühisgümnaasiumis, kus juhtkond ja õpetajad toetavad õpilaste osalust olümpiaadidel igal võimalikul moel.

Abiturient Mia-Maria Männi sõnas, et ei lähe kunagi võidu peale välja. «Lihtsalt teen kõike oma oskuste ja võimekuse järgi ja kui läheb hästi, siis läheb,» ütles ta. «Mingil määral loodan, et mu saavutustest olümpiaadidel on mulle kunagi ka kasu, aga pigem hindan kogemusi ja teadmisi, mis olen nende aastate jooksul saanud. Ja ega valla rahaline toetus auhinnakohtade eest ole samuti ununenud. See on väga tore, et selliseid asju märgatakse ja tunnustatakse.»

Oma kogemustest teadis Männi öelda, et kui käia olümpiaadidel põhikooli algusaegadest saati, siis kujuneb sellest väikestviisi harjumus.

Ta julgustas kõiki õpilasi kasvõi mõnel olümpiaadil oma koolitee jooksul osalema, eriti kui mõni õppeaine on sümpaatne. «Halvimal juhul saad portsu uusi teadmisi ja kiidusõnu kogu kooli ees, aga parimal juhul vägevaid auhindu, rahalisi preemiaid ja eelise kõrgkooli astumisel,» lausus ta.

*Alles nädalapäevad varem Pärnu jõel Türi-Tori kiirlaskumise pikimal, 104kilomeetriselt distantsil üldarvestuses teiseks ja kahestest süstadest esimeseks tulnud Aravete mehed Marti Lepik ja Andres Kalle võitlesid eelmisel laupäeval ka Võhandu maratonil.

Saja kilomeetri läbimiseks kulutasid nad üheksa tundi ja 22 minutit.

Marti Lepik ütles, et kokkuvõttes läks maraton igati korda. «Läksime rajale kindla teadmisega mitte sõita välja mingit konkreetset kohta, vaid ajada taga isiklikku rekordit,» sõnas ta.

«Rekordi graafikus sõitmine õnnestus Leevakuni, kus tüüri­tross läks pooleks ja selle parandamine võttis aega 15–20 minutit,» lausus Lepik. «Õnneks leidus saatemeeskonnas üks nutikas noorhärra, kes võttis ohjad enda kätte ja remontis tüüri ära.»

Lepik märkis, et selline paus sobis väga hästi puhkuseks. «Leevakul oli tol hetkel vist 19 kraadi sooja ja muudkui aga pikutasime soojal murul,» lisas ta.