Mõmmikute uputus: Järvamaa sajab puulatvadest karupoegi

Kivimäe avaldas, et ühelt pildilt paistab, et läheduses oli teinegi karupoeg. „Ega ma tegelikult ei julgenud ka auto ees olla, sest koht oli selline, et karuema võinuks tulla ükskõik, millisest kohast. Jube riskantne värk oli.”

Puu otsas turninud karupoja arvas Kivimäe olevat selleaastase. „Oli selline potsakas jõmm,” kirjeldas ta. „Emotsioonid on mul siiani laes! Süda tampis kõvasti, käed värisesid ja pidin ennast sundima rahulikuks. Nii kiiresti nagu kogu olukord algas, oli see ka läbi.”

Aastaid loodusfotograafiaga tegelenud naine selgitas, et ta omas infot, et Türi valla selles osas võib mõmmikuid olla. Seda kinnitasid ka kohalikud, kes olid sealses metsatukas näinud lustimas karuema koos kolme pojaga. „Olen sinna kanti varasemalt rajakaamerat paigaldanud, kuid need kaamerad on nagu on ja tihti teevad praaki või ei tööta üldse,” nentis ta. „Jälgi olen seal aga palju näinud. Viimane kord oligi nii, et jäljed läksid kaamera eest läbi, aga karu ennast ei olnud ei pildis ega videos.”