Mõmmikute uputus: Järvamaal sajab puulatvadest karupoegi

Nimelt oli Kivimäe õhtul ca kl 20.30 paiku metsateedel sõitmas kuni ühel hetkel märkas kasepuu otsas pisikest pruuni tompi. „Puu kasvas kohe tee ääres ja see tomp liikus,” avaldas ta. „Sõitsin lähemale, autost välja minna esialgu ei julgenud, kuid seest pilte teha ei saanud. Nii ikkagi läksin välja, seadsin end bussi ette pildistama, kuid ka karupoeg märkas mind ning hakkas kiiresti ja oksi ragistades puu otsast alla tulema. Enne tema metsavahele kadumist jõudsin teha paarkümmend pilti, millest vast pooled tulid enam-vähem välja.”

Kivimäe avaldas, et ühelt pildilt paistab, et läheduses oli teinegi karupoeg. „Ega ma tegelikult ei julgenud ka auto ees olla, sest koht oli selline, et karuema võinuks tulla ükskõik, millisest kohast. Jube riskantne värk oli.”