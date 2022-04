Linnapea viimased kuud: volikogu istungilt otse intensiivravisse ja siis tuleb õppida uuesti rääkima

Eelmise aasta detsembri algul haarab Paide linnavalitsuse personalitöötaja linnapea Siret Pihelgal nööbist kinni ja teatab, et linnapeal on puhkus välja võtmata. Detsembris tuleks kuus päeva puhkusel olla. «Detsembris ma ei saa. Praegu on väga kiire. Las need päevad jäävad,» vastab Pihelgas.