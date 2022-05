Mai lõpus toimub jutuvestmisfestival Ööbikuööd

Jutuvestmisfestival on pärimuslike lugude, muusika ja maagilise miljöö festival ning seekord hõlmab see kümmet maakonda.

Iga üritus on eriilmeline, kuid peamine eesmärk on panustada meie rahvakultuuri olulistele osadele – jutuvestmise säilimisse ning väärtustamisse.

„Fotografiskas arutleme üheskoos, milline roll jutuvestmisel tänasel päeval on. Kas minevikust leitu hoiab meid ka kaasajal ja kas inimloomus on lugude osas palju muutunud või mitte. Kolm külalist vaatavad jutuvestmis täiesti isenurkade alt ning ootan põnevusega, kas leiame nende arvamuste vahel ühisosa,“ täpsustas Metssalu.

Sellel aastal on suur rõhk pandud just koolinoortele ja päris pisikestele, kes veel lasteaias käivad. Nii toimuvad näiteks Pärnumaa mitmes koolis ja lasteaias erinevad jutupesad ning näha saab etendusi. Saaremaal toimub jutuvestmise töötuba Saaremaa gümnaasiumi õpilastele.

„See on võimalus olla kogu perega koos ning ühiselt kuulata Eesti põnevaimaid jutuvestjaid. Jutuvestmise tõelist printsessi Polina Tšerkassovat ja Ukraina kultuurikeskuse vägevat vaimu Anatoli Ljutjuki,“ tutvustas suulise pärandi spetsialist Maili, kes on ka ise jutuvestja. Lisades, et Ukraina kultuurikeskuse hoov on juba ise tõeline muinasjutupesa, kus on mitmed muinasjutud omale kodu leidnud.