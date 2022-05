Tööstussektori kindlustunne püsib tugev

Töötleva tööstuse toodang on jõudnud uuele kõrgtasemele ehk nüüd võib öelda, et pandeemia aastatel kaotatud tootmismahud on tagasi tehtud. Kasv toimus kõikides suuremates töötleva tööstuse valdkondades, tugevaima panuse andis puidutööstuse toodangu suurenemine 9%. Maht vähenes enim farmaatsiatööstuses, kus pandeemia käigus tekkinud lisanõudlus on taandumas ja tootmismaht lähenemas taas kriisieelsele tasemele.

Vaatamata sellele, et sõda Ukrainas on kestnud juba rohkem kui kaks kuud ja tekitanud tööstustoormete turul paraja kaose, püsivad ettevõtjate hinnangud sektori väljavaatele positiivsed. Viimase kolme kuu jooksul (sh aprillis) läbi viidud küsitluse tulemustel pole kindlustunne sektoris muutunud – nõudlust on piisavalt ja kuigi olemasoleva tootmisvõimsuse rakendamine on veidi vähenenud, siis ettevaates nähakse, et hetkevõimekusest jääb nõudluse täielikuks rahuldamiseks pigem väheseks. Euroopas on tööstussektori kindlustunne veidi siiski vähenenud ja kõrgete sisendhindade püsides jõuab see reaktsioon tõenäoliselt ka meieni.