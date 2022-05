Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal esitasid keskkriminaalpolitsei ametnikud 40aastasele mehele kahtlustuse ametialases võltsimises. Esialgsetel andmetel koostas ja kinnitas mees tehnoülevaatuse läbimise dokumendi 23 põllumajandussõidukile, mis ei olnud tehniliselt korras. Esialgsetel andmetel on tegemist Järvamaa kutsehariduskeskuse valduses oleva põllumajandustehnikaga, mis on kasutusel õppetöös. Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin ütles, et juhtunuga seoses on ühe töötaja tööleping juba lõpetatud ja kui selgub, et keegi on veel seadust rikkunud, siis on karistus möödapääsmatu.