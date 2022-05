PILDID JA VIDEO ⟩ Kaupluse välisseinast läbi murdnud varast ootas suure noosi asemel hoopis pettumus

„Meie maja on valve all, meil on turvauksed ja trellitatud aknad, me jätame ööseks terrassile tuled põlema...Oma arust oleme kõike teinud, kuid seda, et seinte sisse metalli panna, selle peale küll ei oleks tulnud,” loetles ta. „Ma saan aru kui panka või kullapoodi, kuid maapoodi läbi seina tulla...selleks oli väga-väga vaja kontorisse sisse saada. Mida need inimesed kujutasid endale ette, et me müüme siin? Tundub, et 1990ndad aastad on tagasi.”