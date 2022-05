Pakiautomaat on, sobivat ruumi veel mitte

Türi vallas eelmisel sügisel juhtimistüüri üle võtnud valimisliit kirjutas tegevuskavasse punkti, mida on kolmes omavalitsuse alevikus juba ammu oodatud – pakiautomaatide paigaldus. Pikisilmi on pakiautomaati ootamas Käru elanikud. Kuigi üks postiettevõte on valmis esimesel võimalusel automaadi sinna paigaldama, on see paraku veidi toppama jäänud – puudub selleks sobiv pind.