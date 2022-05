Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa ühe suurima ehitusfirma juhil Riho Metslal ei jäänud enam muud üle kui anda teisipäeval sisse Haart Ehituse pankrotiavaldus. «Pankrotti pole veel välja kuulutatud, see on kohtu otsustada ja võtab arvatavasti kuu või kaks aega,» sõnas ta. Metsla selgitas, et ehitusfirmale sai saatuslikuks see, et mitu rasket olukorda tekkis ühel ajal. Raskeks läks koroona ajal, kui ehitusmatrejale oli keeruline hankida ja hinnad tõusid. Seejärel jätsid kaks klienti arved tasumata ja praegu vaieldakse kohtus, mille eest ja kui palju peavad nad maksma. Seejärel algas Ukrainas sõda ja see tõi endaga kaasa hüppelise ehitusmaterjalide hinnatõusu. «Oleks need hädad ükshaaval tulnud, oleksime hakkama saanud, kuid nüüd enam mitte,» tõdes ta.

* Esmaspäeval jõudsid Türi vallamajast politseinikeni ärevad teated, et hoones on verbaalselt agressiivselt ja ebasobivalt käituv meesterahvas, kes ei allu töötajate palvele rahuneda. Sündmusele reageerisid nii kiirabi kui ka politsei. Selgus, et meeltesegadus oli tabanud Türil elavat meest, kes on juba mõnda aega kogukonda oma käitumisega hirmu all hoidnud. Viimati viisid politseinikud sama mehe Türilt käed raudus minema 2020. aasta oktoobris, kui ta vehkis tänaval noaga.

* «Ära minu käest enam midagi päri! Mina olen nüüd tavaline abitööline ja taustajõud. Nüüd on kõik kolm teatepulka poeg Ivarile ja vanema poja pojale Ülarile üle antud,» raporteerib muuseumipapa Tuve Kärner, kes ehitas Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga aasta teoks kuulutatud muuseumikeskuseks ning on tuntud kui vabatahtlik päästja ja vanatehnikahuvilisest jutuvestja. Kärner ütleb, et siiani pidi ta ikka saama oma tahtmise, et see asi ei käi siia või too tuleb tõsta sinna. «Kuni hakkasin aru saama, et poistel on häid ideid ja ma ei saa risti tee peal ees seista. Mõistsin, et aeg on teatepulgad üle anda ja ise rahulikult tagaplaanile tõmbuda. Võin juba praegu öelda, et nad on asju hoopis kihvtimalt lahendanud,» selgitas ta.

* Türi vallas eelmisel sügisel juhtimistüüri üle võtnud valimisliit kirjutas tegevuskavasse punkti, mida on kolmes omavalitsuse alevikus juba ammu oodatud – pakiautomaatide paigaldus. Pikisilmi on pakiautomaati ootamas Käru elanikud. Kuigi üks postiettevõte on valmis esimesel võimalusel automaadi sinna paigaldama, on see paraku veidi toppama jäänud – puudub selleks sobiv pind.

* Kuigi malevasuveni on veel mõni kuu aega, käib selleks valmistumine kõigis Järvamaa omavalitsustes täie hooga. Eelmise nädala alguses algas kandideerimine Paide linna õpilasmalevasse, Türi ja Järva vallas on sooviavalduste vastuvõtt juba lõppenud. Türi valla õpilasmalevas saab tänavu tööd 78 noort alates 13. eluaastast. Maleva tegevust korraldava Türi noortekeskuse noortejuht Erika Teras ütles eelmisel nädalal, et huvilisi on seekord pisut rohkem, mõni üle 80. Lisaks ankeedile tuli noortel malevasse pääsuks esitada vastavalt reeglitele ka elulookirjeldus.

* Muinsuskaitseamet ootab 3. juuniks paidelaste kirjalikke arvamusi ja vastuväiteid Paide vanalinna idaosast leitud asulakoha mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta. Muinsuskaitseamet annab sellesisulise käskkirja eelnõu kultuuriministrile üle eeldatavalt juulis.

* Kuigi suur kevadsoe pole veel pikemalt pidama jäänud, on viimastel päevadel jagunud parasjagu päikest, vihma ja soojakraade, mis on Türi tehisjärve äärse kirsiallee võrad reetlikult roosatama pannud. Kirsipuudel on õiepungad puhkemise ootel, sobivate ilmaolude jätkudes on seal peatselt roosamannalise õitevahu vaatepilti oodata. Tegelikult näeb ümber järve jalutades juba praegugi, et mõnel puul on õied puhkenud. Need istikud on käesoleval nädalal juba kasvavate puude vahele istutatud. Üldse täienes allee 21 istikuga, et asendada aastate jooksul rüüstajate ja loodusjõudude tõttu hävinenud puid.