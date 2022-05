Erikomisjon arutab kohalike teede ehitus- ja remonditööde kvaliteeti

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul näitas Riigikontrolli audit, et teedeehituse riskide juhtimise tase on kohalikes omavalitsustes ebaühtlane, samuti on küsitav riikliku järelevalve tõhusus. „Arutame tänasel istungil, kuidas plaanivad omavalitsused teedeehituse riskijuhtimise taset tõsta ning kuidas saab Transpordiamet parandada teedeehituse üle tehtavat järelevalvet,“ ütles ta.