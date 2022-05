Sõda Ukrainas on puudutanud meist igaüht ja kindlasti oleme kõik mõelnud, kuidas on lood meie riigi ja igaühe julgeolekuga. Kuulumine Euroopa Liitu ja koht NATO vihmavarju all annavad meile teadmise, et riigil on tugev seljatagune, mis peaks suures plaanis mõjuma julgustavalt ning süstima enesekindlust Eesti elanikesse nii Järvamaal, Harjumaal, Tartumaal kui ka mujal. Teine julgustav teadmine on riigi järjepidev tegutsemine oma kaitsevõime tugevdamisel.