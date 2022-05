Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* «See on nüüd tõeline üllatus. Mul pole lihtsalt sõnu. Kes selle korraldas?» olid Järvamaa tänavuse aasta ema Imbi Vaheoja sõnad kodutrepiesisel murul, kui suurem delegatsioon Türi vallas Kabalas tema hoovi marssis ja teatas, et on tulnud tänavust aasta ema õnnitlema. Õnnitlejate karavan sai mõni minut varem kokku Kabala rahvamaja juures ja tegi ümber mõisa tiiru, et aias istuv päevakangelane ei kahtlustaks. «Mis sa arvad, miks ma siia tulin?» päris tütar Moonika ema Imbilt. Moonika elab juba 18 aastat Hollandis ja lendas koju spetsiaalselt emadepäevaks.

* 1. mai varahommikul Türi–Väätsa tee äärest ja Änari külast leitud tapetud kurgede kriminaalasja uurimine on väldanud nädala. Kuna lindude vastu toime pandud kuritöö oli sedavõrd võigas, pole inimesed olnud vihjete jagamisega kitsid, kuid kõiki neid tuleb kontrollida ning see võtab aega. Nii prokuratuur kui ka keskkonnaamet kinnitavad, et uurimise eesmärk on süüdlane tabada ja tegude eest vastutusele võtta.

* Eelmisel nädalal ilmus kinnisvaraportaalis kv.ee kuulutus, mis teatab äripinna müügist Paides aadressil Väike-Aia 2. Praegu tegutseb väga hea asukohaga äripinnal peamiselt kontori- ja koolikaupade, samuti bürootehnikaga kauplev ning arvutite müügi ja hooldusega tegelev kauplus Charlot. Kontoritarvete kauplus on kõnealuses hoones tegutsenud juba paarkümmend aastat ning kohalikes on pärast kuulutuse ilmumist tekkinud mure, ega tuntud ning vajalik äri uksi sulgema hakka.

* Põllumajandusettevõtte Estonia juht Jaanus Marrandi näeb Vene gaasist loobumisel alternatiivina head võimalust kodumaisele biogaasile. «Meil on võimekus toota biogaasi koguses üks teravatt-tund ehk ligi viiendik praegusest Eesti vajadusest, seega saaks sellest kasu kogu Eesti,» märkis Marrandi. Praegu on Eesti aastane gaasitarbimisvajadus viis teravatt-tundi.

* Paides iga teisipäeva õhtupoolikul toimuv otse tootjalt tarbijale ehk OTT-i välkturg otsib inimest, kes võtaks seniselt eestvedajalt Triin Paabolt korraldustöö üle. Triin Paabo ütles, et tegemist on õhinapõhise ettevõtmisega ning keegi palka selle eest ei maksa. «Ka osalus välkturgudel on ju kõigile tasuta,» märkis ta. OTT-i korraldustöö seisneb tema sõnul selles, et vastata tuleb müüjate kõnedele ning jagada huvilistele infot välkturu toimumise aja ja reeglite kohta. «Välkturu toimumise ajal tuleks kohal käia, pilte teha, need Facebooki gruppi postitada ning hoida pilk peal ka Facebooki postitustel, et seal ei hakataks OTT-i põhimõtetega mitte haakuvaid kaupu müüma,» märkis ta.

* «Te peate varisenud hoonest leidma kaks kannatanut ja need välja tooma. Ainus sissepääs hoonesse on selle augu kaudu. Võtke paaridesse. Liigute koos ja aitate üksteist. Läks!» andis päästekooli instruktor Margo Tammepõld sisekaitse valikaine päästelaagri õpilastele ülesande. Päästjaks rõivastunud koolinoored ronisid Väike-Maarja päästekooli harjutusväljakule rajatud õppeotstarbelisel objektil läbi kitsa ava hoonesse, kontrollisid esimest korrust ja jätkasid kontrollkäiku taas kitsa ava kaudu keldris. «See on tegelikult natuke hirmus,» ohkas üks laagrilistest, kuid jätkas kitsastes käikudes kannatanute otsimist.