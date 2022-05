SEB majandusprognoos: sõda ja inflatsioon ohustavad majanduskasvu

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor kirjutab, et juba varem tuule tiibadesse saanud inflatsioon kogub toorainete hinnatõusu najal aina hoogu. Nii Venemaa kui Ukraina on varasemalt olnud väga olulised põllumajandustoodete eksportijad. Vene nafta ja gaasi boikoteerimine on jällegi toonud kaasa täiendava energiahindade tõusu. Maailmast pole kadunud ka koroonaviirus, mille puhanguid Hiinas jõuliste piirangutega alla surutakse, mis aga omakorda põhjustab globaalsetes tarneahelates jätkuvaid tõrkeid.

Intressimäärad on tõusuteel

Vaatamata keerulisele olukorrale majanduses, on pea kõik suured keskpangad intressimäärasid juba tõstnud või seda peagi tegemas. Seda põhjustab liiga kõrgeks ja laiapõhjaliseks muutunud inflatsioon. Kui keskpangad ei tegutse, on risk suur, et ka pikaajalised inflatsiooniootused tõusevad lendu. Olukorra tõsidust iseloomustab tõik, et esmakordselt alates 2011. aastast on intresse tõstmas Euroopa keskpank, kes alustab nende kergitamisega juba juulis.

Peamine stsenaarium on endiselt pehme maandumine

Eelneva taustal ei ole küsimus seega, kas kasv aeglustub, vaid kui palju? Kas keskpangad ja valitsused suudavad majandust tasakaalustada või oleme teel sügavasse majanduslangusse? See on keeruline ja ebakindel protsess, kuid meie peamine stsenaarium on see, et pehme maandumine on kõigest hoolimata tõenäoline. Nõudlus ja tööturg püsivad enamikus suurtes majandustes tugevad, paljudel ettevõtetel läheb hästi ja majapidamistel on kogunenud ulatuslikud säästud. Kuid majanduse pehme maandamine ei ole lihtne ning ajalugu pakub palju näiteid keskpankadest, kes läksid liiga kaugele või liiga kiiresti.

Eesti eksport püsib tugev

Eesti majanduse tänavuse kasvukiiruse määrab ära see, milliseks kujuneb euroala, eriti meie peamiste kaubanduspartnerite käekäik. SEB prognoosi põhjal kasvab euroala SKP 2022. aastal 2,2% ning nii Soome kui Rootsi SKP 1,8%. Kui need prognoosid peavad, siis on raske uskuda, et käesolev aasta meie jaoks ületamatuid tagasilööke tooks. Konjunktuuriuuringud ja senine statistika näitavad, et eksportiva tööstuse kaupade järele püsib endiselt tugev nõudlus. Teenuste ekspordile annab tagasilöögi Vene transiidi mahtude vähenemine, ent IT-teenuste müük oli juba möödunud aastal lähedal sellele, et ületada veondus- ja laondusteenuste ekspordikäive.

Suurimaks väljakutseks saab käesoleval aastal olema väga kõrge inflatsioon

Viimaste kuude hinnatõus on olnud hirmuäratavalt suur. Eelmise aasta kõrgema võrdlusbaasi tõttu hakkab hinnakasv järgmistel kuudel küll taanduma, ent 2022. aasta keskmine inflatsioon küündib sellegipoolest 13% juurde, mis on suurim tarbijahinnaindeksi tõus alates 1990. aastate keskpaigast.

Kiirele inflatsioonile vaatamata on majapidamiste tarbimine tugev

Sisetarbimise jõuline kasv selle aasta esimeses pooles on olnud üllatav ja märk majapidamiste sissetulekute endiselt kiirest suurenemisest ning kõrgest kindlustundest. Järgnevatel kuudel hakkab inflatsioon siiski käitumises korrektuure tegema ja tarbimise kasv aeglustub järsult. SEB prognoosi põhjal kasvab eratarbimine tänavu püsihindades vaid 0,8% võrra.

Eesti tänavune majanduskasv saab olema napp