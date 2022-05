Vapimärgi ja aukodaniku tiitlile on juba kandidaate

Esmakordselt saab sel aastal ettepanekuid teha Paide linna e-teeninduskeskkonnas. Jätkuvalt saab kandidaate esitada ka paberkandjal ja need ettepanekud on oodatud Pärnu tänav 3 aadressil, kas siis isiklikult kohale tuues või postiga saates.

Paide linna avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm ütles, et kuigi aega esitada kandidaate on veel mitu nädalat, on esimesed kaks kandidaati juba üles antud. „Varem polegi nii kiiresti taotlusi esitatud,” teadis ta.