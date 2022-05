Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Sellest laupäevast on Kirna mõisa pere ja vabatahtlikud valmis võõrustama tuhandeid tulbihuvilisi, kes kevadel Eestimaa kauneimaid paiku avastavad. Esimesed tulbid juba õitsevad ning viimaste päevade soojad ilmad annavad tärkavatele õitele veelgi hoogu juurde. Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles, et hooaja algusele eelnevad päevad on olnud ülikiired, sest enne külaliste tulekut tahab ju iga perenaine majapidamise korda teha. «Nii on ka meil, et kõik tahaks külastajate tulekuks valmis seada, kuid kevad oli tänavu hilisema tulekuga ning nüüd ajab üks töö teist taga,» sõnas ta.

* Sel nädalal avasid Daily koolisööklad uksed lastevanematele ja teistele huvilistele, kes soovisid aimu saada, millist toitu õpilastele koolides pakutakse. Paide Hillar Hanssoo põhikoolis teisipäeval einestamas käinud emad-isad ei mõistnud, mis nendel lastel viga on, kes koolitoidu ära põlgavad. Teisipäev oli Daily kooliköökides supipäev. See tähendab, et pakuti suppi ja magustoitu. Selliseid päevi on kaks korda nädalas ning kolmel päeval on valikus eri lisandite ja salatitega praed.

* 9. mail vooris Tallinnas pronksmehe palge eest politsei andmetel läbi 11 000 inimest. Iga neist poetas kimbu lilli, enamasti nelke, klõpsis ohjeldamatult pilte. Mina kehastusin turvafirma K-Security poolt Tallinna kaitseväe kalmistule palgatud kalmistuvahiks, et hoida võimalike korrarikkumiste tõkestamiseks silmad lahti aga ka kokkuleppel turvafirma juhiga koguda osalusvaatlejana ainest reportaažiks.

* Nädala pärast ehk 20. mail on paidelastel viimane võimalus esitada ideid, kuidas kasutada kaasavast eelarvest tulevaid toetuseurosid. Kas on head ideed otsa saanud või lihvitakse neid viimase päeva viimase minutini, ent siiani pole linnavalitsusele esitatud ühtegi kavandit. Linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm tunnistas samuti, et kahetsusväärsel kombel on kaasava eelarve taotluste arv endiselt nulliringi peal. «Huvitav tõesti, pea igal aastal on väga populaarne olnud esitada kavand koerte mängu- ja treeningväljaku ehitamiseks või madalseiklusraja jaoks, aga sel korral pole isegi neid ideid saadetud,» nentis ta.

* Laupäeval said Aravetel kokku nelja Järvamaa paremikku kuuluva harrastusteatri esindused ning nende fännid. Alburahva teater, Vahuküla näitering, Ambla näitering Anne ning Piibe teater rõõmustasid publikut väga eriilmeliste näitemängudega. Sai südamest naerda, ehedana mõjuvatele elulistele olukordadele kaasa elada ning mõne etenduse puhul kippus väike pisargi silmanurka.

* Türi ühisgümnaasium, mille visiitkaart on valge maja metsa ääres, sai viimasel koolivaheajal metsa ka täis. Seda küll pildi kujul, ent fuajeeseina mitmel ruutmeetril laiuv metsateemaline seinamaaling mõjub üsna ehedalt, puudu on vaid linnulaul. Pildi kinkisid koolile tänavused lõpetajad. «Mulle kirjutas abiturient Kai-Melli Kapten, see oli hästi armas kiri. Ta kirjutas, et koolis oli hiljuti remont ja kui ta vaatas valgeid tühje seinu, tekkis tal mõte, et seal võiks olla üks pilt. Ta küsis, kas ma oleksin nõus selle tegema,» kirjeldas kunstnik Helina Toater. Kuna ta on Türilt, oli ta rõõmuga nõus kodulinna koolile kunstiteose valmistama.