Paidelastel puuduvad ideed raha kasutamiseks

Linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm tunnistas samuti, et kahetsusväärsel kombel on kaasava eelarve taotluste arv endiselt nulliringi peal. «Huvitav tõesti, pea igal aastal on väga populaarne olnud esitada kavand koerte mängu- ja treeningväljaku ehitamiseks või madalseiklusraja jaoks, aga sel korral pole isegi neid ideid saadetud,» nentis ta.

Nõmm oli samas lootusrikas, sest nagu varasemad kogemused igasuguste teiste konkursside puhul näidanud on, jäetakse taotluste esitamine tihtipeale viimasele minutile. «Ma olen kuulnud, et paar inimest ikkagi on mõelnud esitada, loodetavasti nad seda siis lõpuks ka teevad,» märkis ta. Nõmm oli ka arvamusel, et ehk lihvitakse ideid täiuslikkuseni ning jooniste, fotokavandite ja tekstide kokkupanek nõuab omajagu aega.