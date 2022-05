Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Pärnu poolt Türi linna saabunuid tervitab juba 36 aastat Nõukogude mundris pronkssõdur, kuid Türi vallavalitsuse viimaste päevade kiire tegutsemine võib tähendada seda, et peagi teisaldatakse kuju koos sinna maetud 50 sõduri säilmetega kalmistule.

* Et rahvajooksu toimumisaeg (oktoobri algusest septembri lõppu) ja distantsid (Kirna–Türi asemele tuli Türi linnajooks) said muudetud juba mullu, võib õigustatult küsida, et millega üllatab Järvamaa esindusüritus ehk Paide–Türi rahvajooks osalejaid sel aastal. Selgub, et üllatusi on omajagu. Alustagem esmalt korraldajatest, kelle eesotsas on sedakorda endine Järva vallavanem, maakonnas spordiaktivistina tuntud Arto Saar. Järvamaa spordiliidu juhatusse kuuluvale mehele tehti pakkumine tulla rahvajooksu peakorraldajaks, nime poolest projektijuhiks, ja ta võttis selle vastu.

* Sellest kevadest on Järvamaa piikonnapolitseinike töömail palju uut. Üks piirkonnapolitseinik läks teise ametisse ja tühja koha täitis seni patrullis tegutsenud inimene. Ühte Türi vallas töötanud mundrikandjat võime nüüdsest näha Järva vallas. Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide piirkonnagrupi piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et inimeste ja tööpiirkondade muudatusi on viimasel ajal tehtud tõesti omajagu. Ainus piirkond, kus pole midagi muutunud, on Paides.

* Tänavustele Teeme Ära talgutele registreerisid järvalased 51 talgukohta 1267 osalejaga. Kuigi peamine talgupäev oli eelmisel laupäeval, kus tehti ära pea pooled talgupäevaks kavandatud tööd, siis näiteks Purdi külarahvas korrastab oma tulevast peoplatsi täna ja Sõrandu külaselts teeb oma majas puhastust koguni kahe nädala pärast. Teeme Ära talgupäeva Järvamaa koordinaatori Kaie Altmetsa kinnitusel on Järvamaal varasematel aastatel registreeritud talguid 120 kanti. «Suurem osa talgutest keskenduvad prügikorjamisele ja nii avalike kohtade kui ka koduste valduste korrastamisele,» selgitas ta.

* «Järvamaa laulupidude ajalugu pole seni keegi uurinud,» ütleb paidelane Tiiu Saarist, olles rahul eelmisel nädalal trükikojast kätte saanud teadustöö mõõtu uurimuse kümne eksemplariga, mis annavad ülevaate maakonna laulupidudest aegade algusest kuni 1945. aastani. «Hakkasin laulupidudega tegelema väga ammu. Ma ise laulda ei oska – karu on astunud kõrile ja elevant kõrvale. Enda kohta saan ka öelda, et esimese sõjajärgse laulupeo tõttu olin esimene represseeritu. Sündisin 1947. aasta laulupeo avapäeval. Paide haiglast olid kõik, kes vähegi said, eelmisel õhtul põrutanud laulupeole ja haigla peale jäi üks sanitar. Olin kaks tundi pärast sündi pesemata,» meenutab Saarist.

* Viimaseid päevi ametis olnud eelmine Paide linnapea Priit Värk jagas möödunud aasta novembris Facebookis rõõmusõnumit: «Sain parima lahkumiskingituse. Sedakorda siis transpordiameti kirja kujul, et riik paneb Viraksaare kergtee rajamiseks õla alla umbes 330 000 euroga. On ju tõsi, et üheks väikeseks missiooniks ja lubaduseks oli mul oma valitsemisperioodil rajada Viraksaare kergtee. Miljon takistust oli ületada ning tee ei saanudki õigel ajal valmis, aga nüüd ei tohiks isegi vanakurat ise suuta selle valmimist takistada.» Neljapäeval luges oma üllatuseks praegune Paide linnapea Siret Pihelgas meediast, et transpordiamet lükkab ehitushindade tõusu ja ehitusmaterjalide tarneraskuste tõttu edasi ligi 50 selleks aastaks kavandatud teeobjekti ehituse, nende seas ka Paide–Viraksaare kergliiklustee. «Ametlikku kirja pole me transpordiametist saanud, aga helistasime kohe sinna ja selgus, et selline otsus oli kolmapäeval vastu võetud,» sõnas ta.

* Teisipäeval algasid Paide tehisjärve äärsetel liivaväljakutel ehitustööd, millega viiakse ellu mullune Paide linna kaasava eelarve konkursi võitnud kavand.