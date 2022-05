Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeval päikeseloojangu ajal peatus Estonian Airi värvides nooljas lennuk Järva-Jaanis Olerexi tankla juures väikeseks vahepeatuseks. Seda lennukit polnud näha ei radariekraanilt ega selle lendu fikseeritud lennuplaanides. Kui teismeline Rasmus koju telefoni järele tormas ja teatas maanteel seisvast lennukist, arvas ema, et täiskuuga on poiss sassi läinud. Rasmus ütles, et oli kodumaja taga batuudil, kui nägi veoautodel lennukit teepervel peatumas. «Mul polnud telefoni kaasas. Jooksin koju telefoni järele. Ma ei teadnud, kas jõuan tagasi enne, kui lennuk edasi sõidab. Jõudsin!» ütles ra rahulolevalt ja imestas, et lennuk Järva-Jaanis peatuse tegi.

* Laupäeval saabus maaeluminister Urmas Kruuse Järva vallas asuvasse Jäägri villasse hiiglasliku kahvliga, mis on nii-öelda rändkarikas maakonnale, kes on kuulutatud käesoleva aasta toidupiirkonnaks. Toidupiirkonnana reklaamib Järvamaa ennast löökmõttega «Piimajõed ja pudrumäed», sest suur osa eestlaste toidulaule jõudvast piimast tuleb just siinsetest lautadest. Ettevõtmise korraldajad on lubanud välja kuulutada piimakokteilide valmistamise võistluse. Piimakokteilidel on nimigi juba olemas – pokteilid.

* Põllumajandusettevõtted alustasid tänavu kevadkülvi tavapärasest hiljem, sest kevade algus on olnud keskmisest jahedam. Kuigi saagirekordeid ettevõtted ei oota, peavad nad oluliseks, et sügisel külvatud talivili on üsna hästi kasvama läinud. AS Väätsa Agro agronoom Kert Kiis sõnas, et kevadine teraviljakülv hakkab üldiselt ühele poole saama. Erand on mais, mida kasvab üsna suurel määral, 500 hektaril. Sellest 160 hektaril on külv tehtud.

* Pühapäeval oli Paide Püha Risti kirikus koguduse õpetaja Andres Tšumakovi ametisse seadmise jumalateenistus. Ametisse seadmine ehk introduktsioon on pidulik talitus, mida võib ilmalikus elus veidi võrrelda näiteks presidendi või ülikooli rektori ametisse kinnitamisega. Tavaliselt tuleb ametisse kinnitamine üsna varsti pärast teenistusse asumist. Märgilise tähtsusega sündmus on vaimulikele oluline. Introduktsiooni viib alati läbi peapiiskop või piiskop.