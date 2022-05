Pipi-Liis Siemann astus Reformierakonda

Pipi-Liis Siemann sõnas, et põlise maainimesena on ta hingega maaelu arengu eestvedajaks. “Leian, et peame võimaldama inimestele töötamise, hea hariduse saamise ja eneseteostuse võimalused kõikjal Eestis. Mulle on oluline laste ja perede turvatunde suurendamine ning usun, et tugeva ja kvaliteetse hariduse andmine Eestis on võtmetähtsusega meie riigi tulevikuteel. Et kõigi nende teemade arendamisse oma panus anda, olen otsustanud liituda Reformierakonna meeskonnaga ja kandideerida tulevastel Riigikogu valimistel,“ sõnas Siemann.