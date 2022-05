President Karis: keskvõimu rabedad otsused nõrgestavad kohalike omavalitsuste võimekust kriisidega toime tulla

“Järvamaa näitel näeme, kuidas haldusreformis tekkinud suuremad omavalitsused on aidanud kogu Eestit paremaks muuta, samas saab küsida, kas keskvõim on suutnud mõista omavalitsuste muresid,” ütles president Karis kohtumisel Järvamaa omavalitsusjuhtidega.

“Päris kummaline on olukord, et pääste ja politsei vaates kuulub Järvamaa läänepiirkonda, Terviseamet aga põhjapiirkonda, Transpordiamet on Järvamaa liigitanud hoopis idaregiooni kuuluvaks. Võib vaid ette kujutada, milliseid segadusi tekib, kui tuleb mõni äkiline ja tõsine kriis, kus on vaja paljude ametkondade kiiret, ladusat ja koordineeritud koostööd,” selgitas riigipea.