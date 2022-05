Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Tavapäraste koolide, muuseumide ja ettevõtete külastuste kõrval leidis president Alar Karis kahepäevase Järvamaa-visiidi ajal aega käia ära kohas, kus hiljuti oli keegi tulistanud surnuks kaheksa­ toonekurge. «See on koht, kus sõnad saavad otsa. Püssiga inimese arutu julmus süüta kureperede vastu teeb hinge tühjaks,» ütles president Alar Karis. Kuigi praegu on pesal juba uus kurepaar tegutsemas, on sealkandis juhtunu sööbinud inimeste mällu pikaks ajaks. Nii on see hingel ka president Alar Karisel. Ta kohtus kurepesa juures tol saatuslikul päeval surnud linde tuvastamas ja kokku korjamas käinud keskkonnaameti Järvamaa büroo juhataja Janely Bergiga, kes tunnistas, et see oli tema 17aastase keskkonnaametniku töö ajal esimene kord, kui ta ei suutnud sündmuskohal pisaraid tagasi hoida.

* Teisipäeval viibis peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas Paides ning kutsus pärastlõunal muusika- ja teatrimaja kohvikusse koosviibimisele erakonnakaaslased, kes on omavalitsustes võimul. Kallase paremal käel istus Reformierakonna Järvamaa piirkonna juht ja Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas. Partei esimehe vasakul käel istus aga Pipi-Liis Siemann. Siemann on Järvamaal üks mõjukamaid poliitikuid, kes on kümmekond aastat juhtinud Türi valda. Siemann on pikalt olnud Isamaa liige, kuid möödunud aastal läksid tema ja partei teed lahku. Sügisel ei tulnud Siemann Türil välja enam Isamaa nime all, vaid enda eestvedamisel loodud valimisliidus Koduvald Türi. Aasta lõpus astus Siemann ametlikult Isamaast välja. Teisipäevane kohvitamine lõppes Pipi-Liis Siemannile sellega, et Kaja Kallase silme all kirjutas ta avalduse Reformierakonnaga liitumiseks.

* Alles eelmisel nädalal võisid lastevanemad Paides külastada koolisööklaid veendumaks, et vaatamata kallinevatele toidukaupadele pole laste koolitoit lurriks muutunud. Supi sees on endiselt liha ja kala ning praekõrvase valik on rikkalik. Ometi otsib Paide linnavalitsus alates eelmisest nädalast riigihanke kaudu linna mõlemasse põhikooli uut toitlustajat.

* Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval Paides nii linnarahvaga kohtudes kui ka Järva Teatajale intervjuud andes, et kui tavaliselt soovivad erakonnad valitsusse pääseda, siis praegu on tung hoopis opositsiooni.

* Eelmisel nädalal tassis 140 Koeru keskkooli põhikooliastme õpilast madratsid ja magamiskotid võimla põrandale ja jäi koolimajja ööbima. Öökooli partnerid olid Koeru keskkoolile Järva valla piirkonnapolitseinik, Koeru päästekomando, kaitseliidu Järva malev, Naiskodukaitse Järva ringkond, aga ka Punane Rist ja Elektrilevi esindaja käis rääkimas elektriga ohutust ringikäimisest. VIII klassi õpilase Carl Sander Viiburi meelest oli kõik, mis sel õhtul ja ööl koolimajas juhtus, väga põnev, aga ka väsitav. «Teadusteater oli kõige ägedam, õppisin elektri kasutamise kohta palju ja enesekaitse kohta samuti midagi,» lausus ta.