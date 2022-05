Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Alanud Türi lillelaadal kauplevad puukoolid ja taimemüüjad üle Eesti, samuti on kaubapakkujaid näiteks Lätist, Leedust ja Hollandist. Ennelõunal pidasid lille- ja taimemüüjad inimeste huvi pigem suureks, kuigi ilm oli tuulisevõitu, laat mõne tunni kestnud ja taimede hinnadki on sel kevadel kallinenud.

Järvamaa miniaiand, Paide külje all Sillotsal tegutsev osaühing Aiaingel on Türi lillelaadal väljas esimest korda. «Tulime peamiselt seetõttu, et end veidi laiemalt tutvustada,» ütles väikettevõtte üks omanikke, Annely Koemets. Peamiselt müüb ta tomati-, paprika- ja piprataimi, samuti suvelilli ja ampleid. Koemetsa selgitusel on nad siiani teinud peamiselt kodumüüki ja välja on kujunenud mõningane oma klientuur.

Tänavu on Türi lilleaadal üle 600 kaupleja ja peaaegu 3,5 kilomeetrit müügilette. Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimees Pille Marrandi ütles, et kauplejate arv on enam-vähem sama mis eelmistel laatadel.

*«Aeg on erilisem küll – kõik mured on üksteise otsas ja nõuab rohkem pingutamist, et aega mõistlikult jaotada. Tuleb mõelda, kuidas jaotada seda nii, et vahepeal saaks kaugusse vaadata ja natuke puhata,» ütleb Eesti Vabariigi president Alar Karis, kes oli sel nädalal kaks päeva Järvamaa-visiidil.

Järva Teataja ajakirjanik Merit Männi vestles presidendiga mitmel erineval teemal. Ta uuris ka kui palju on see rasked ajad (Covid, Ukraina sõda, energiakriis) tekitanud lisapingeid ja töörütmi häirinud? Ukrainas toimuva tõttu pidi Alar Karis esialgu plaanitud Järvamaa-visiidigi viimasel hetkel edasi lükkama.

President vastas, et ametitega on ju nii, et sa ei saa valida aega. "Umbes nagu, et tahan olla sellisel ... mõnusal ajal peaminister, president või rektor. See on paratamatus – pead võtma selle, mis on, ja suutma siis tegeleda nii välispoliitika kui ka sisepoliitikaga korraga. Õigemini kaasa rääkima. Ma arvan, et kõik ajad on rasked. Aga jah, aeg on erilisem küll – kõik need mured on üksteise otsas ja nõuab rohkem pingutamist, et aega mõistlikult jaotada. Et kuidas seda 24/7 tööaega jaotada nii, et vahepeal saaks kaugusse vaadata ja natuke puhata," vastas ta.

*Paidelane Margit Udam täitis sel kevadel oma ammuse unistuse käia ära Eurovisiooni lauluvõistlusel. Kuna see oli eriti sobivalt Itaalias, haaras ta koos sõbrannade Heli Martini ja Eve Martinsoniga härjal sarvist ning korraldas meeldejääva reisi.

Põhjus, miks peaks keegi üldse Eurovisioonile minema, on Udami ütlust mööda kogeda seda erilist melu, mis sellega kaasas käib. Põhilised märksõnad on positiivsus, õnnelikkus, rõõmameelsus, värviküllus ja vabameelsus. Udam märkis sedagi, et suur osa fänne teadis laulude sõnu peast, isegi täiesti võõras keeles. «Näiteks Serbia kätepesulaul oli ju serbia keeles ja fännid laulsid seda sõna-sõnalt kaasa, rääkimata üle maailma tuntuks saanud käemärkide tegemisest, mis refrääni saadab."

*«Vuih!» on enamiku kommentaar rotti nähes. «Vastik! See saba...,» ütleb teine õlgu võdistades. Mitte mingil juhul ei kaalu kolmas mõtetki sellest, et tal kodus vabalt rott või – hoidku selle eest! – isegi mitu ringi sibab.

Ühele Türil elavale perele on see aga normaalne olukord ja nad ei kujuta ettegi, et neil mõni teine lemmikloom olla võiks. Ilmselt ei kujuta ka rotud – nii perenaine neid hellitavalt kutsub – enam ammu ette, et kusagil veel parem võiks olla. Nad on sõna otseses mõttes õnnelikud rotid, sest kuigi majapidamises on ka mahukas puur, kus nad oma rotiasju ajavad, on neil vaba voli avaras korteris ringi liikuda.

*Et tänapäeva noored haaravad inglise keelt enamasti lennult, pole kellelegi uudis. Aga kas nad seda ka rääkida oskavad, on iseasi. Et ennast tõsiselt proovile panna ja inglise keeles vabamalt tunda, lendas kaks Järvamaa tüdrukut, Angela Iva ja Johanna Randmäe, aprillis paariks nädalaks Maltale keelelaagrisse. Sealt tagasi tulid nad parema keeletunnetuse ja täienenud sõna­varaga.