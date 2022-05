Uus nädal tõotab tulla mõnusalt soe

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s. Sooja on 1-7 kraadi, maapinnal langeb õhutemperatuur kohati nullkraadi kanti. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s, Ida-Eestis ja põhjarannikul loode- ja läänetuul 5-11 m/s. Sooja on 13-18, rannikul 8-12 kraadi.