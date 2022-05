Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval A. Le Coq Arenal peetud Evald Tipneri karikavõistluste finaalmängus võitis Paide linnameeskond lisaajal Paidest sirgunud jalgpalluri Siim Lutsu löödud väravast Nõmme Kalju FCd 1:0, võttes sellega revanši 2015. aastal saadud kaotuse eest. Paide linnameeskonnale on see ajaloo esimene karikavõit ja üldse esimene suurem võit pärast Premium liigasse jõudmist. Paidele ja Kaljule olid karikavõistlused erilise tähtsusega, sest kumbki meeskond polnud tänavuseks hooajaks eurokohta saanud. Karikavõit andis meeskonnale koha Konverentsiliiga kvalifikatsiooniturniirile ja umbes 200 000 euro suuruse toetuse.

* Esmaspäeval korraldas töötukassa korraldas Paide muusika- ja teatrimajas paar tundi väldanud Järvamaa värbamispäeva, kus tööotsijad said kohtuda tööandjatega ja kandideerida tööle. Tööandjatele oli see hea võimalus ettevõttet tutvustada. Nii mõnigi tunnetas, et uusi inimesi leida pole lihtsate killast ja selline võimalus tuleb ära kasutada. Kuigi värbamispäev oli mõeldud kõigile, kes soovisid võimaluste kohta teavet, moodustasid põhiosa tööotsijatest Ukraina sõjapõgenikud.

* Üleeelmisel aastal Keskkonnakäpa konkursil kõduusside projektiga võidu napsanud Laupa põhikool püüab võitu ka tänavu, seejuures on tänavuses projektiski kõduussidel oma osa mängida. Eelmisest nädalast 31. maini on avatud Keskkonnakäpa konkursi rahvahääletus ja kõigil on võimalik rääkida kaasa parima keskkonnasõbraliku haridus­tegevuse väljaselgitamisel, valides selleks portaalis www.keskkonnatunnustused.ee oma lemmikkandidaadi ja andes talle oma poolthääle.

* Türi lasteaia nelja koolieelikute rühma lapsed käisid Türi tehisjärve ääres kalal. Enamikule oli see täiesti uus kogemus. Ometi suutsid õnnelikuma käega väikesed kalastajad oma esimesel kalalkäigul õnge otsa saada seitse kuni üheksa särge, päris saagita ei jäänud keegi. Türi-Alliku koolieelikutel on kalalkäik veel ees, nemad teevad seda oma kodukohas. Türi lasteaia õppejuht Triin Kaljur ütles, et lapsed olid väga õhinas ja põnevil. 6-7aastastele koolieelikutele oli see ehe kogemus ja nad on tagantjärelegi elevil: kalalkäik on andnud palju jutuainet.

* Türi vallavalitsus otsib konkursiga Türi Kevade koolile direktorit. Konkurss intellektipuudega lapsi õpetava kooli juhi kohale lõpeb 30. mail, eelmiseks kolmapäevaks oli tulnud üks avaldus. Türi vallavanem Ele Enn sõnas, et kool on olnud direktorita juba õppeaasta algusest peale. Omavalitsus on otsinud uut direktorit kahel korral: eelmisel sügisel ja tänavu jaanuaris, paraku mõlemad konkursid nurjusid. «Eelmisele konkursile ei tulnud ühtegi sooviavaldust,» märkis ta.