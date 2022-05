Järvamaa haigla lubab taas külastusi

Haigla annab oma kodulehel teada, et külastusaeg on kell 14-19. Üks külastus tohib olla maksimaalselt kakskkümmend minutit pikk ning korraga pääseb patsienti külastama kuni kaks inimest. Külastaja peab külastushetkel olema terve, see tähendab et tal ei tohi olla haigussümptomeid.