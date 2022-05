Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Koroona tõttu jäi kaks aastat Türi lillelaat ära. Selle ajaga on kerkinud Eestisse nii mõnigi aianduskeskus ja ehitustarvete kauplused on laiendanud oma aiaosakondi. Ka turgudel on taimi järjest rohkem müüma hakatud. Seega nagu ei peakski enam mai teises pooles Türi lillelaadale tulema, sest taimi müüakse varasemast mujal palju rohkem. Türi lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi ütles, et eks neilgi olnud väike hirm, et kui nii pika traditsiooniga üritus jääb järjest kahel aastal ära, kas siis ka inimesed unustavad selle. «No me ikka arvestasime ja lootsime, et 30 000 inimest tuleb,» sõnas Marrandi. Eile hommikuks olid lillelaada korraldajad jõudnud statistikaga tegelda ja Marrandi võis teatada, et tegelikult käis laadal ligikaudu 40 000 inimest. See on arv, millele ei saa ligilähedale ükski Kesk-Eestis tehtav üritus.

* Türi vallajuhid arutavad koos kooli ja kogukonnaga, mil viisil saaks Retla-Kabala kool tegutseda üheksaklassilise põhikoolina. Sealjuures püütakse leida mooduseid ülalpidamis­kulude kokkuhoiuks. Välja on käidud mõte koostada analüüs, et selgitada, kuivõrd on võimalik viia edaspidi praegu Oisus eraldi tegutsevad kool ja lasteaed ühe katuse alla.

* Kohalikud omavalitsused saavad mais kätte riigi esimese toetusraha Ukraina sõjapõgenikele osutatud vältimatu abi kulutuste hüvituseks. Kui Järva ja Türi valla kontole potsatab ligikaudu 15 000 eurot, siis Paide linn saab kõigest 2500 eurot.

* Laupäeval Koerus peetava Järvamaa laulu- ja tantsupeo korraldusmeeskond pole pärast kahe aasta pikkust sundpausi tegutsemistahet minetanud ning on täie hingega asja juures. Veel on loetud tunnid aega teha viimaseid ettevalmistusi, aga üks on kindel: üle trumbata pole plaanis kedagi. Ent pidu tuleb uhke ja eriline. Saaks ka veel ilmataadiga hea lepingu sõlmida.

* Jaani Arenal nägi üle­eile keskpäeval toredat vaatepilt, mis tõendas, et jalgpall pole pelgalt noortele ja väledatele, vaid seda on võimalik mängida ka kõndides. Paide linnameeskonna arendusjuht Arto Saar sõnas, et talle tuli Eesti jalgpalli liidu kunagine algatus meelde, kui ta kooliõpingutes rääkis sotsiaalse innovatsiooni teemal võimalusest jalgpalli kaudu inimesi koos tegutsema panna. «Enamasti on eakad need, kes jäävad spordielamustest kõrvale ega saa tervislikel põhjustel enam paljudel aladel kaasa lüüa,» lausus ta.

* Vahetult enne suurõppuse «Siil 2022» algust korraldas kaitseliidu Türi üksikkompanii kaitseväe keskpolügoonil oma tegevuspiirkonna riigikaitsehuvilistele ja värsketele liikmetele baaslaagri, kus õlg õla kõrval kogenud kaitseliitlastega ja nende juhendusel saada esimest aimu sõdurioskustest. Türi ettevõtja Aarne Rohtvee ütles, et hoidis jälle relva käes üle 30aastase vahega. «Lasin püssi viimati siis, kui olin TPI ajal üliõpilasena Tapal kolm kuud sõjaväelaagris. Sellal ehitasime Tapal ja ka siin polügoonil sõjaväele rajatisi. Olen leidnud nii mõnegi enda ehitatud objekti, mis on senini alles,» lausus ta.