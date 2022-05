Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavolikogu valis uueks linnapeaks sotsiaaldemokraadi Eimar Veldre. Salajasel hääletusel toetas Veldret 12 volinikku. Kümme volinikku lasi valimiskasti tühja sedeli. Veldre selgitas volikogu ees esinedes, et tema sügisel linnavolikogu valimistel ei osalenud ja lähtub linnapeana sellest, milles on senine koalitsioon kokku leppinud. Seejärel esitasid volinikud Veldrele ligi tund aega küsimusi ja avaldasid arvamust tema kandidatuuri kohta.

* Kolmapäeva õhtul avalikustati Eesti esimesed restoranid, kes pälvisid Michelini tunnustuse. Kõrge au osaliseks sai ka Järvamaal tegutsev Põhjaka mõis, mille tegevust tunnustati Michelini rohelise tärniga. Põhjaka mõisa peakokk Kristjan Jekimov sõnas, et see on suur tunnustus kõikidele praegustele, aga ka endistele töötajatele. Jekimov loodab, et see tunnustus toob edaspidi Põhjakale rohkem sööjaid ja kui kodumaal neid juba tuntakse, siis turistide hulgas võib olla see hea reklaam.

* Kümmekond Järvamaa bussijuhti ja ametiühingutegelast seisis üleeile hommikul Mäos Järvamaa ühistranspordi keskuse ees plakatitega «Nõuame palka!» ja «Ühingus on jõud» ning ootasid selgust oma palgasüsteemi kohta. Bussijuht Kalle Klaas sõnas, et nad pole oma palgasüsteemiga rahul, kuna said aru, et nende palk peaks olema vähemalt 1250 eurot, pluss lisatasud ületundide ja riiklikel pühadel töötamise eest. Nüüd on selgunud, et 1250 euro sisse käivad ka ületunnid. Klaasi ütlust mööda viib selline süsteem olukorrani, kus bussijuhid teevad üksnes normtunnid täis, kuid ületundidest pole huvitatud. Ületunde tuleb bussijuhtidel aga teha, sest tööjõudu napib.

* Türil Tehnika tänavas Olerex bensiinijaama naabruses käis reede keskpäeval vilgas tegevus. Ehitusplatsil tossas Türi pritsumeeste hiigelsuur grill, püsti oli pandud suur telk, lehvisid lipud ning ringi sagis palju mundris mehi ja poliitikuid. Kõige õnnelikumate nägudega olid kohalikud päästjad, sest käis nurgakivi panek nende uuele komandohoonele. Siseminister Kristian Jaani rõõmustas tseremoonial selle üle, et päästjad saavad järjest uusi ja nüüdisaegseid ruume. Peagi on uut komandohoonet oodata ka naaberlinnal Paidel.

* Teisipäeval ja kolmapäeval oli Metsajõe puhkekeskuses iga-aastane ohutuslaager «Kaitse end ja aita teist», millest võttis osa üle saja kuuenda klassi õpilase 11st Järvamaa koolist. Ohutuslaager oli tänavu ainus omalaadne Eestis ning seda käisid jälgimas Gruusia päästeala, Punase Risti ja haridusministeeriumi eksperdid, et õpet ka seal juurutada. Laagri lõpus teatas Punase Risti Seltsi Lääne regiooni koordinaator Piret Seire, et kõige ohuteadlikumad noored õpivad Türi põhikoolis ja kõige ohuteadlikum on Albu põhikooli õpetaja Berit Tomlinson.

* Statistikaameti andmetel oli 2021. aastal palgatöötaja keskmine brutotulu kuus 1475 eurot, mida on 92 eurot rohkem kui aasta varem. Kuu keskmine brutotulu suurenes aastaga 6,7 protsenti. Järvamaa keskmine palk jääb Harjumaale üle 300 ja Eesti keskmisele ligi 150 euroga alla.

* Kui üleeelmisel hiliskevadel lammutati Viisu mõisa viinavabriku varemed, siis sel kevadel müttas kopp paar kilomeetrit eemal Vodja mõisa viinavabriku müüride kallal. Praegu on varemetes hoonetest alles jäänud purustatud kivihunnikud.