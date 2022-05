Aravetel toimub avalik arutelu Liivaku karjaäärist kaevandamise teemal

Järva vallavalitsus kutsub asjast huvitatud isikuid arvamuse avaldamiseks 2. juunil kell 17.30 Ambla kultruurimaja saalis toimuvale avalikule arutelule. Kohale on kutsutud Metsaserv OÜ esindajad, kes kõnelevad oma plaanidest.

Liivaku II liivakarjääri keskkonnaluba taotletakse Roosna külas Liivaku maardlas osaühingu Metsaserv omandisse kuuluval katastriüksusel. Taotletava Liivaku liivakarjääri mäeeraldise pindala on 6,99 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,17 ha. Kaevandada soovitakse täiteliiva, mis läheb kasutamiseks ehituses, sealhulgas ja teedeehituses. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 39 tuh m3 . Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.