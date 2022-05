Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Veel algaval nädalalgi on järvalsed kaheaastase pausi järel toimunu maakonna tantsu- ja laulupeost lummatud. Esmakordselt ajaloos toimus suur kultuuripidu Koerus, kuid Järva vallavanema Toomas Tammiku sõnul oli see tegelikult märgiline, sest juba 150 aastat tagasi tõsteti just Koeru kanti erilise kultuursusega üle-eestilises ajalehes esile. Erilist rõõmu tundis ta aga selle üle, et Järvamaa on loominguliste ja tegusate inimeste poolest sedavõrd rikas, et nii suur pidu saab täitsa oma jõududega tehtud. "Anna vaid inimestele võimalus ja piisav toetus," sõnas ta. Vaatame lehes veel pildiliselt peole tagasi ning jääme ootama järgmist pidu.