Ligi sada COVID-19 haiget vajavad haiglaravi

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul analüüsiti eelmisel nädalal perearsti saatekirja alusel peamiselt riskirühma kuuluvaid inimesi, 9793 testist 822 osutusid positiivseks. „Üle 60-aastaste inimeste haigestumus vähenes ca 15% võrra. Langus on osaliselt seotud üldise haigestumise vähenemisega kui ka testimisstrateegia muutusega,“ selgitas Varjas ja lisas, et nakatamiskordaja R püsib 0,89 peal. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase madal.