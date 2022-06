Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Osaühingu Land Kinnisvara kinnisvaramaakler Kairi Gansen sõnas, et viimastel kuudel on suurema osa üüripinda vajanutest moodustanud Ukraina sõjapõgenikud, kuid viimasel ajal on nõudlus siiski kahanenud. Vabal kinnisvaraturul pole üürikorterite pakkujaid küll palju, aga kui tööd teha, siis leiab võimalusi. «Kuuse alla ei ole keegi jäänud,» märkis ta.

Ganseni selgitusel on nõudlus, ja mitte ainult ukrainlaste seas, pakkumisest siiski suurem. Näiteks Paides on kliendid andnud viimastel päevadel Gansenile teada kolmest peagi vabanevast korterist, mida nad soovivad välja üürida. Vabapakkumisele need korterid siiski ei jõua, sest olemas on juba Ukraina sõjapõgenikest üürilised, kellel on küll ajutine lahendus, kuid kes vajavad paremaid elutingimusi. Gansen tõi näite, et ühes neljatoalises korteris elab praegu igas toas eraldi pere.

*Eelmise aasta 1. aprillil postitas Raigo Prants sotsiaalmeediasse teadaande, et paneb Järva-Jaani gümnaasiumi direktori ameti maha. Siis tegi Prants aprillinalja, aga praegu on tal tõsi taga ja kahe nädala pärast on ta uues ametis.

Prants sõnas, et esitas ise avalduse. «Seitse aastat Järva-Jaani gümnaasiumi eesotsas on pikk aeg ja mitu asja langes kokku. Lõpetan ülikooli ja soovin haridussüsteemile pilgu heita hoopis kõrvalt ning sellest tingituna otsustasin tööturule otsa vaadata. Haridusvaldkonda võin tulevikus naasta, kui aeg on selleks õige,» selgitas ta.

Esiti jäi koolidirektorina otsi kokku tõmbav Prants salapäraseks. «Valikuid oli mitu. Pakkumisi oli minna juhtima ka mõnda teist kooli, kuid nende vastuvõtmine polnuks aus Järva-Jaani kolleegide suhtes. Nii palju ütlen, et minu uus töökoht on Tallinnas ja valdkonnaks avalik sektor,» lausus ta.

*Türi vallas Väätsal, Oisus ja Kärus elavad inimesed ootavad lahendust probleemile, mis on olnud päevakorral juba mõnda aega. Nimelt puuduvad neis kohtades postipakiautomaadid. Vallavalitsus on küsimusega küll tegelenud, ent paki saatjatel ja saajatel tuleb veel veidi lahendust oodata.

Vallavalitsus on läbirääkimisi pidanud erinevate postiettevõtetega ning uurinud kohalikelt elanikelt, kus nad tahaks pakiautomaate näha. Kärusse ja Oisu pakiautomaatide paigaldamiseks peab vald läbirääkimisi Itellaga ning Väätsale tuleb Omniva pakiautomaat.

*«Need on ju meie staarid,» ütleb 122millimeetriste haubitsate patarei ülem kapten Kaspar Põder elavnedes, kui ajakirjanik Urmas Glase tunneb huvi, kuidas eelmisel suvel Paide gümnaasiumi lõpetamise järel ühiselt ajateenistusse läinud ja teenistuse lõpuni ühte rühma kokku jäänud nooremseersandid Kaarel Vene, Hans Artur Ehmani ja Rene Münzeril läheb.

Hiljem patarei juhtimispunktis küsib ta kaptenilt üle, mida ta Paide poisse staarideks nimetades silmas pidas. «Nad on meil koloriitsed. Ehman suudab oma jutuga rahvast normaalselt lõbustada. Ent ta on ka väga kohusetundlik parameedik, kes hoiab üksusel silma peal, et oleks kõik korras, ja hea jutt tuleb kasuks,» ütleb kapten Põder.

Seejärel viipab Põder juhtimispunkti poole. «Münzer hoiab seda masinat püsti ja vastutab laskeandmete arvutamise eest, täpsus on väga oluline. Tema eestvõttel oleme katsetanud ja arendanud uusi IT-lahendusi,» lausub ta.

«Vene on kogu aeg põllul. Tal on vaja head pead ja avatud silma, et ise mõelda ja otsustada, kuhu paigutada patarei haubitsad, arvestades, et aeg pressib peale.»

Nii leiab Põder seletuse staari tiitlile. «Nad teevad kõik palju rohkem, kui miinimumstandard nõuab. Vene on veel juhuslikult valitud kaasteenijate poolt esindusisikuks. Tema ülesanne on tuua ajateenijate mured väljaspool käsuliini ülemateni, et koos leida asjadele mõistlik lahendus,» lisab ta.

*Kunstnik, luuletaja ja kunstikuraator Jaan Malin osales hiljuti Paides toimunud paiDA festivalil ning otsustas jagada sellest oma muljeid. Ta istus saalis peaaegu külje peal ja nii oli tal lihtne vahel ka publikut vaadata. "Enamasti olen näinud kontserdipublikut, kes laseb oma emotsioonid valla alles siis, kui esineja selleks märku annab («Olen lõpetanud – võite plaksutada»). Seekord elas publik kaasa pidevalt – oli enda kiigutamist, elevil pilke. Kõige vaimustavam oli see, kuidas KUUkuu esinemise lõpu poole reageeris idamarilanna Anna Makeev. Varasema reserveerituse ja vaoshoituse järel muutus ta järsku elavaks, silmad lõid särama.