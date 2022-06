Laupäevase Järva Teataja tutvustus

Vapsik on suurim Kesk-Euroopas (ka Eestis) elav herilane. Vapsiku ohtlikkus inimesele ja koduloomadele on tihtipeale liialdatud. Tema agressiivsus väljendub pigem pesa kaitsmisel. Rahvasuus leviv arusaam, et kolm nõelamist võib osutuda eluohtlikuks, ei ole õige. Vapsiku mürk on võrreldav mesilaste ja teiste herilaste mürgiga, kuigi pole nendega päris identne. See on vähem toksiline, kuid selles sisaldub rohkem atsetüülkoliini (neurotransmitter). Selle tõttu on vapsiku nõelapiste valusam kui tavalise herilase oma. Samuti on vapsiku nõel pikem ja jämedam.