Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

Lapsed said kirjanik Anti Saare videotervituse osaliseks ning kuulasid huviga neile ette loetud Saare raamatut «Suur koogitegu». Raamat on kindlasti üks nendest, mida kohale tulnud teise ja ühe neljanda klassi õpilased suvelugemiseks laenutavad.

Et lugemine nõuab püsivust ja meelte erksana hoidmiseks peavad lapsed suvel vahepeal ka liikuma, haarasid Paide teatri näitlejad Maria Paiste, Kirill Havanski ja Johannes Richard Sepping nad endaga mängima. «Lapsed läksid kohe nii kenasti kaasa. Piisab paarist naljakast sõnast ning palavus, janu ja kõik muud mured on lastel kohe meelest läinud. Nii tore on näha naerul nägudega ja mängimist nautivaid lapsi,» ütles klassiõpetaja Heli Prii.

Aga mis pannkoogipäev see on, kui pannkookidest ainult loetakse, neid peab ikka sööma ka. Selleks küpsetasid Paide pannkoogimemmed lastele üle saja pannkoogi ja katsid need maitsva moosiga.

*Koeru Maarja Magdaleena kiriku koguduse diakon Jaanus Tammiste sõnas, et kirikufondi annetuste toel on kogudusel nüüd väike rahaseeme olemas, ent selge on, et seda napib.

«Kirikufondist küsiti, milleks kogume, ja ütlesime, et meil on laetööd pooleli: neli võlvikut oleks veel vaja avada. Selle taga seisavad omakorda paljud teised tööd, sest ei saa hakata peale oreli remondiga, kuna laetööd on nii tolmused, siis tuleks need enne ära teha,» tutvustas Tammiste tööde järjekorda.