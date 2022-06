Vallamaja eest tuleb maksta vähemalt 60 000 eurot

Toona esitatud küsimusele, mis plaanid on vallavalitsusel nüüd tühjaks jäänud Ambla ajaloolise vallamajaga, vastas Järva vallavanem Toomas Tammik, et arutusel on kõik variandid. «Otsime majale uut rakendust. Kaalume, kas keegi soovib rendile võtta, ja kui huvilisi pole, siis ei välista ka müüki. Hea, kui hoone leiaks kasutust ja tooks piirkonda lisandväärtust,» selgitas ta.