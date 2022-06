Maakonnas tekkis mitmekümne tuhande euro suurune riigi toetuse jääk

Riigipoolse toetuse jääk on rahandusministeeriumi andmetel Harjumaal 20 358 eurot, Hiiumaal 2659 eurot, Järvamaal 12 465 eurot, Raplamaal 12 928 eurot, Saaremaal 4235 eurot, Tartumaal 52 296 eurot, Viljandimaal 67 510 eurot ja Võrumaal 4260 eurot.

Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse juhataja Kaire Luht kirjutas kaheksale maakonnale saadetud kirjas, et kohalike omavalitsuste panus neis maakondades jäi liiga väikeseks selleks, et kõike maakonnale määratud raha oleks saanud omavalitsuste vahel jagada. „Seejuures esitatud ja hinnatud taotluste rahavajadus oli peaaegu igas neist maakondadest, va Hiiumaa, piisavalt suur, et maakonnale eraldatud toetuse oleks saanud kasutusele võtta,” tõdes Luht.