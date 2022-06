Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Kaksteist etendust kahel päeval – see on midagi, mida Paides sageli ei näe. Ja mis saaks olla veel mugavam, kui teatrid laotavad end laiali otse koduõuele ning inimesed vaatavad etendusi lausa koduaknalt või -rõdult. Paide muusika- ja teatrimaja näitas, et kui viia kultuur inimestele sõna otseses mõttes koju kätte, siis tulevad nad meeleldi seda nautima.

Pikk tänav on koos kõnniteedega nüüdisajastatud kogu ulatuses. Tööd algasid juba eelmisel suvel, kuid need pole hõlmanud üksnes tänava ehitust. Kõigepealt tegi AS Paide Vesi tellitud kaevetöid ja korrastas sademevee ärajuhtimise süsteemi, samuti on paigaldatud uus vee- ja kanalisatsioonitorustik ning küttetorustik. «Kuna kaevetööd tuli tänaval nagunii ette võtta, oli mõistlik tegevus ühitada,» sõnas Grigorjev, lisades, et kõik need tööd olid siiski omavahel seotud. Näiteks arvestati tee ümberehitusel vajadusega juhtida sademevesi eemale tänavaäärsete kinnistute hoonete vundamentidest. See tähendas juba projekteerimisel ja hiljem ehitamisel selliseid teekaldeid, mis võimaldaksid veel kaevudesse jõuda.