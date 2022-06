Haiglaravi vajab 59 COVID-19 patsienti

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 9079 testist 840 positiivseks. „Üle 60aastaste hulgas kasvas haigestumine pea kõikides vanusrühmades,“ selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R tõusis veidi üle ühe (1,01). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase madal.

Viimase seitsme päeva keskmine COVID-19 tõttu hospitaliseeritute arv on 3,8. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 59 inimest, millest 24 juhul vajavad patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Nädala jooksul lisandus kaks surmajuhtumit vanuses 53 ja 91 aastat, neist üks oli vaktsineerimata. Tõenäoliselt langeb hospitaliseeritute arv 24. nädalal alla 50, kuid hakkab juuni lõpus või juuli alguses taas tõusma. Nädala jooksul manustati 1068 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 294. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 460 614 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,7%.