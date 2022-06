Paide linnapea «nutikas kokkuhoid»

Nüüd on siis tulemus käes. Linnapea, kellele enda sõnul on eriti südamelähedane sotsiaaltöö valdkond, on otsustanud piltlikult öeldes lüüa kirve selga linna ja ka kogu lähiümbruse üliolulistele teenustele. Et päästa igast otsast kärisevat eelarvet ja suurendada ametnike palkasid, on ta otsustanud likvideerida juba aastaid toiminud inimestele äärmiselt vajalikud sotsiaalteenused. Tema ettepanekul on volikogu neljapäevase istungi päevakorras punkt paluda volikogult heakskiitu, et anda luba Paide Vee 3 kinnistu võõrandamiseks. Sel aadressil paikneb aga kohalikule kogukonnale kolm olulist teenuseosutajat: Vee tänava apteek, Invaru ja Kesk-Eesti neerukeskus. Lisaks veel eraettevõtjast juuksur.