Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Voolaiu teada pole Gruusia klubid eurosarjades seni suurt edu näidanud, kuid kunagi ei või teada. «Nemad vaatavad meie klubi nime praegu täpselt sama pilguga ning näevad võimalust võita ja järgmisse ringi pääseda,» lausus ta.

Gruusia jalgpallurid üldisemalt on Voolaiu ütlust mööda küll eestlastest temperamentsemad, kuid see ei tähenda jalgpallis midagi. Kui vaadata riikide jalgpalli üldist taset, siis on Eesti ja Gruusia koondis aegade jooksul olnud üsna võrdsed: kord on võitnud üks, siis teine ja on jäädud viikigi.

*Kaitsevalmiduse asekantsler Lauri Abel ütles riigikaitseseminaril Järvamaa omavalitsusjuhtidele, et nad on küll kriisikomisjonid tööd omal moel korraldanud, kuid see vajab ühtlustamist. "Eesti riigi ja inimeste kaitse kriisides on ühine asi ning kõigil on selles oma roll,» ütles ta.

Kui rääkida kriisi nii-öelda punasest otsast, siis on Abeli hinnangul tähtis, et teataks ressursse ning kes juhib ja koordineerib, kust saab adekvaatset infot. «Ukraina sõja tuul on eest puhunud roosad prillid ja kirsasaapaga puruks astunud, sest enne 24. veebruari oli lootus, et austatakse kõiki sõja reegleid, kuid pärast Butšat, Mariupolit ja Severedonetskit pole enam illusioone. Tegelikult on oskuslik juhtimine tähtis iga kriisi korral,» arutles ta.