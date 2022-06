Lauri Läänemets: inimesi aitab tegelikkuses suurem sissetulek, mitte aktsiiside langetamine

„Meie soov on inimesi päriselt aidata, mistõttu seisame koalitsioonikõnelustel maksuvaba miinimumi suurendamise eest. Kütuseaktsiisi alandamisel ei pruugi inimeste rahakotile mõju olla. Selgeks ohu märgiks on siin Saksamaa näide, kus aktsiisilangetuse efekt kadus kiiresti ja kütuste hinnad on sama kallid kui enne,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.