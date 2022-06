Linn: Paide teater ei lõpeta tegevust, vaid trupp otsustas lahkuda

„Paide Teater pole löönud laineid pelgalt teatrimaastikul, vaid mõjutanud Paide kogukonnaelu ja poliitikat – ta on toonud head, aga heitnud ka ebamugavat aga vajalikku valgust. Teatri üleriigiline väljapaistvust ja rahvusvaheline tähelend on veel vaid kirss tordil.

Ja on otsused, mida tuleb ise langetada, ent veel raskemad on need otsused, mida ise ei langeta, aga millest saad ikkagi osa. Ma ei olnud linnapea, kui valmistati ette eelarvemuudatused ja tehti sisulised kärped. Kuid see ei vähenda mu vastutust. Paide Teater on vast linna organisatsioonidest see, kellega olen oma esimesel töökuul enim suhelnud ja kohtunud, rääkinud juba langenud otsustest, nende mõjust ning edasistest sammudest.