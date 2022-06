Riigikohus: rasket psüühikahäiret tuleb karistuse mõistmisel arvestada

Kuu aega varem oli abikaasa süüdistatavale ootamatult teatanud, et tema elus on uus mees. Sellest tekkinud tüli käigus kasutas süüdistatav naise vastu ka kergemat vägivalda ja paigaldas hiljem tema autole jälgimisseadme. Maja süütamisele ehk mõrvakatsele eelnenud õhtul lahkus naine kodust uue mehe juurde ja süüdistatav pidi lastele selgitama, et vanemad lahutavad ja neil tuleb perekonda võetud koer ära anda.

Riigikohus selgitaski tänases otsuses, kuidas piiratud süüdivus kindlaks teha ja millistel juhtudel tingib see karistuse kergendamise, millistel aga mitte. Seejuures leidis kriminaalkolleegium, et praeguses kohtuasjas tõlgendasid maa- ja ringkonnakohus piiratud süüdivuse sisu ekslikult ja jätsid süüdlase karistuse alusetult kergendamata.

Riigikohus nentis, et mõrvakatse lähtus ennekõike süüdistatava raskest psüühikahäirest ja selleni viinud erakordsete asjaolude kordumist pole põhjust eeldada. Varem ei ole süüdistatav kordagi vägivalda kasutanud ja nii tunnistajad kui ka kannatanu on teda iseloomustanud positiivselt. Süüdistatav on oma tegusid tunnistanud ja kahetsenud. Abikaasa on talle andestanud, palunud talle leebet karistust ja kinnitanud, et ei näe temas mingit ohtu.