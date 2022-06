Tähelepanekuid Järvamaa randadest: Ära joo alkoholi, kuku enndast puruks ega hüppa ohtlikult vette

Forus Security turundus- ja kommunikatsioonijuht Berit Väljaots ütles, et esimesed paar nädalat on Järvamaa randades läinud väga rahulikult. „Ilmselt ka tänu asjaolule, et Eestimaale pole suur suvi ja rannailmad veel jõudnud. On olnud mõned kergemad esmaabi andmised, mis on piirdunud haava puhastamise ja plaasterdamisega. Eelmiste aastatega sarnaselt on ette tulnud mõned juhtumid rannas alkoholi tarbivate inimestega, mis on aga siiani rahumeelselt lahenenud,” sõnas ta. „Igapäevaselt juhendame aga lapsi ja noori, kuidas ohutult veerõõme nautida. Eelkõige puudutab see õiges ja turvalises kohas vette hüppamist ning liumäest alla laskmisel veendumist, et vette jõudes kellelegi otsa ei libisetaks.”