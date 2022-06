Teleajakirjanik mullu Paides peetud paraadist: Higi voolas!

Eile õhtul toimus Kuressaares tänase paraadi läbimäng ning ajalehele Saarte Hääl antud usutluses meenutas Andres Kuusk, et eelmisel aastal Paides istus ta koos kaaskommentaatoriga autos ja õues valitses üle 30 kraadine leitsak. Autos konditsioneeri tööle panna ei saanud, sest see oleks heli seganud. Ainus võimalus oli keerata autoaknad lahti, kuid see eriti ei päästnud. „Higi voolas, särk oli märg ja ainus mõte oli, et peaks kuidagi vastu,“ meenutas Kuusk.