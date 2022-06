Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linna kaasavasse eelarvesse on tänavu esitatud kuus ideed. Rahvahääletusele jõuab neist neli: koerte mänguväljak, välijõusaal ja puhkeala Paidesse ning Roosna-Alliku mõisapargi jalgteede korrastus. Hääletusele ei lähe idee paigaldada Pika tänava algusse purskkaev ja Paide bussijaama ees oleva platsi korrastus. Komisjon leidis, et purskkaevu ideekavand on poolik ja puudus haljasala kujunduslahendus. Bussijaama platsi korrastus ei lähe hääletusele seetõttu, et kavandatav ala asub osaliselt eraomandis oleval kinnistul.