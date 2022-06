Lauri Läänemets: tulumaksu osas saavutatud kokkulepe jätab inimestele rohkem palgaraha kätte

„Oleme sisuliselt kokku leppinud, et maksuvaba tulu määr tõuseb kuus 500 eurolt 654 euroni, mis on täna ka miinimumpalk. See tähendab, et keskmise ja madala palgaga inimeste sissetulek kasvab aastas kuni 372 euro võrra. Hinnatõusude eest kaitseb kõige paremini kõrgem palk, mis jätab igakuiselt rohkem raha kätte, mitte kampaaniakorras jagatavad ühekordsed toetused. See mitte ainult ei aita enamikel Eesti peredel elukalliduse kasvuga paremini toime tulla, vaid on ka töötavate inimeste väärikuse küsimus,“ ütles Läänemets.