Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Ajendatuna uudisest, et kogu Paide teatri kollektiiv paneb aasta lõpus ameti maha, kogunes opositsiooni soovil teisipäeva hommikul seda küsimust arutama ka Paide linnavolikogu. Enne kui teatri teemal sai keegi suugi avada, teatas opositsiooni kuuluv Isamaa linnavolinik, et neil on üle anda umbusaldusavaldus nii linnavolikogu esimehele Tarmo Aldile kui ka abilinnapea Piret Moorale. Suure tõenäosusega saab linnavolikogu poliitikuid umbusaldama asuda alles kahe kuu pärast, sest juulisse pole praegu istungeid plaanitud.

* Sel laupäeval on Türil järjekordne aedlinna kohvikute päev, kus rahvast kostitab 25 ühepäevakohvikut. Pidu kestab hilisõhtuni, kui lavale astuvad Marju Länik ja diskor Allan Roosileht. Ürituse eestvedaja Triin Pärna meelest ootab inimesi ees üks mõnus kulgemise päev. «Lisaks ilusale ilmale on oodata 25 omanäolist kodukohvikut, kes kõik avavad külastajatele oma hoovid. Esimesed neist alustavad juba kell üheksa hommikul. Võrreldes eelmiste aastatega on lisaks ka õhtune programm klubis Garaaž,» lausus ta.